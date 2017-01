Eerste sprekers van Emerce eRetail bekend

Redactie Emerce Nieuws -

De eerste sprekers van Emerce eRetail, op 16 maart in ’t Spant in Bussum, zijn bekend. We hebben vertegenwoordigers van Think + Do, Mascolori, Bunq en Magioni.

De financiële wereld verandert, onder druk van nieuwe regels en veranderend consumentengedrag. Banken krijgen in toenemende mate concurrentie van nieuwe initiatieven en startups. Dat is goed nieuws voor retailers, die op deze manier ook meer mogelijkheden krijgen om het betaalverkeer met hun klanten anders en klantvriendelijker te regelen. David van Damme van de nieuwe bank Bunq vertelt alles over de toekomst van betaalverkeer.

Hoe mix je de learnings van on- en offline, om zo klanten nog beter te bedienen? Mascolori begon als een webshop. De fysieke winkel volgde echter rap. De Mascolori gemeenschap kan op deze manier zowel online als offline bij het merk worden betrokken. Prikkelende acties, een klantgerichte houding en de klant verbazen zijn naast de mega te gekke schoenen de basis van het succes van Mascolori. Jochem Grund vertelt er meer over.

Magioni is een nieuw merk in het supermarktschap. In de zoektocht naar gezonder voedsel, kwam oprichter Manon van Essen (foto) bij de pizza uit; waarom kan lekker niet samen gaan met supergezond? Na jaren van ontwikkeling liggen de pizza’s nu in de winkel. Om het verkoopproces te optimaliseren, verzamelt Magioni alle mogelijke consumentendata, en analyseert het bedrijf het koopgedrag van haar klanten. Dat resulteert in nieuwe plannen en marketingacties, die de groei van het bedrijf ondersteunen. Magioni is klaar voor het buitenland.