E-mail eindelijk meer op mobiel dan op desktop geopend

Redactie Emerce Nieuws -

E-mail wordt eindelijk meer op mobiel dan op desktop geopend, het belangrijkste doel om e-mailmarketing in te zetten is het genereren van bezoekersverkeer naar de website en Marketing Automation zowel de grootste trend als de grootste uitdaging voor de Nederlandse marketeer. Dat blijkt uit de veertiende editie (2017) van de E-mail Benchmark, het grootste periodieke e-mailonderzoek in de Nederlandse markt.

Vorig jaar kon mobiel het nog net niet winnen, maar het tij is inmiddels gekeerd, volgens de E-mail Benchmark. Ook wordt er op mobiel meer doorgeklikt (54,34 procent van de totale opens) dan op desktop (45,66 procent).

Opvallend is dat rendement in de zakelijke markt hoger ligt op mobiel (53,63 procent van de totale opens) dan in de consumentenmarkt (46,37 procent). Dit geldt echter niet voor transactionele e-mails, waar desktop opens het nog winnen.

Ondanks de verschuiving naar mobiel is nog niet iedere organisatie mobile responsive. Inmiddels optimaliseert 83 procent zijn e-mails voor mobiel en tablet. 95 procent van de respondenten houdt nog geen rekening met optimalisatie voor slimme horloges.

Voor een ruime meerderheid van de respondenten wordt e-mail in 2017 nog belangrijker. Vorig jaar was leadgeneratie nog het belangrijkste doel om e-mailmarketing voor in te zetten. Dat is nu verschoven naar het genereren van bezoekersvekeer. Meteen daarop volgt het verlenen van service en het stimuleren van verkoop. Leadgeneratie en branding volgen op geringe afstand.

De belangrijkste uitdagingen voor marketeers in 2017 draaien om automatiseren en data. Ruim 49 procent van de ondervraagden ziet Marketing Automation als de belangrijkste uitdaging van het jaar. Gevolgd door databasemanagement en conversie.

Marketing Automation is echter niet alleen de grootste uitdaging, maar ook de meest genoemde trend. Op de voet gevolgd door database-en/of eventgestuurde campagnes en het gebruik van Big Data.

Andere bevindingen

Conversie is, net als vorig jaar, de belangrijkste pijler om het succes van e-mailmarketing te meten. Een stijging van 12 procent ten opzichte van 2016.

E-mailmarketing staat voor het vierde achtereenvolgende jaar op nummer één van de belangrijkste online kanalen met een stijging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

SEA/Adwords en SEO staan op een tweede en derde plaats.

De B2B-markt behaalt naast een hoger aantal opens en ook een betere CTR (Click-through rate ) in vergelijking met de CTR van de B2C-markt.

Er wordt, net als vorig jaar, het meest op vrijdag gemaild. Het weekend wordt nog steeds het minst benut.

De cijfers uit de E-mail Benchmark zijn samengesteld uit meer dan 3,5 miljard e-mails en 17.000 e-mailcampagnes.