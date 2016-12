Emark lanceert Academy voor starters

Digitaal marketingtechnologiebureau Emark lanceert de Emark Academy. Daar leidt het net afgestudeerde marketingstudenten verder op tot online experts, die en passant baangarantie krijgen.

Acht vragen aan Irma Korver, People Operations Director Emark, over de Academy:

Is dit een totaal nieuwe activiteit of borduurt Emark voort op een kiem die al eerder is gelegd?

De Emark Academy is een totaal nieuwe activiteit. Uiteraard hebben we in de afgelopen jaren veel starters aangenomen en zelf opgeleid. Maar de Emark Academy is het eerste officiële en betaalde traineeship binnen onze organisatie. Deze young professionals gaan direct fulltime binnen het Emark-team aan de slag. Daarnaast worden ze opgeleid tot onder meer succesvolle Solutions Architect. Het traineeship is een opleiding van een jaar en bevat een combinatie van theorie en praktijk, buitenlandse stages, masterclasses en certificeringen.

Voor hoeveel trainees is er per jaar ruimte?

Voor de Emark Academy hebben we nu twee startdata voor 2017 staan: februari en september. Per keer zullen er maximaal 5 trainees starten. De kans bestaat overigens dat we dit aantal al gaan uitbreiden naar tweemaal 10 trainees. De eerste reacties na de lancering zijn namelijk overweldigend.

Waar bestaat het curriculum uit?

Het is een traineeship voor jong talent (20-25 jaar) met een passie voor digitale technologie. Dit kunnen zowel HBO- als WO-afgestudeerden met een IT- of technologieachtergrond zijn die een affiniteit met marketing hebben. Of afgestudeerde marketing-, marketing-communicatie- of economie-/bedrijfskundeprofessionals met een affiniteit tot IT. Voor eenieder geldt overigens dat ze over communicatieve vaardigheden moeten beschikken.

Wordt er in de opleiding samengewerkt met andere bedrijven en zo ja, met welke?

Absoluut. Zo zullen de masterclasses worden verzorgd door bekende retail- en e-commercemerken uit het Emark-klantenportfolio. Wie dat precies zullen zijn mag ik nu helaas nog niet bekendmaken.

Hoeveel uur opleiding wordt er in totaal gegeven?

Het is lastig om aan de opleiding een precies aantal uren te koppelen. Zo zal het ook niet door de trainees worden ervaren, aangezien de opleiding zeer gevarieerd is. Want ze moeten tijd besteden aan zelfstudie voor het behalen van de certificaten van diverse toonaangevende marketingautomationplatforms, en ze zullen ook trainingen, webinars en masterclasses gaan volgen. Ze gaan meelopen met ervaren collega’s en daarnaast worden diverse projecten uitgevoerd, eerst onder begeleiding en uiteindelijk zelfstandig. Kortom: een uitgebreide combinatie van theorie en praktijkervaring.

Hoe lang committeert een student zich aan werken bij Emark?

Het betaalde traineeship loopt in ieder geval voor één jaar. Maar we hopen uiteraard dat de trainees daarna fulltime bij ons blijven werken. Onze internationale groei gaat namelijk nog harder dan verwacht. Zoals het er nu naar uitziet hebben we binnen 5 jaar meer dan 500 medewerkers.

Staat de Academy ook open voor mensen die niet bij Emark willen gaan werken?

Als iemand niet de ambitie heeft om bij Emark te werken, raden wij het niet aan om als trainee bij ons te starten. Maar waarom zou je dat niet willen? Wij kunnen je ticket zijn voor een droombaan in de internationale marketingtechnologiesector.

Gaat Emark ook de medewerkers van klanten opleiden?

Nee, dat is niet het doel van de Emark Academy. Wij zoeken echt talenten om het Emark-team mee uit te breiden. Talenten die overigens mogelijk aan het einde van hun opleiding bij onze klanten als G-Star, Philips, NIBC, TomTom en Suitsupply aan de slag gaan.

Fotografie: Marieke Maagdenberg (c)