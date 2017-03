eMarketer verwacht lagere advertentieomzet bij Snap

Redactie Emerce Nieuws -

De verliezen van Snap worden mogelijk nog hoger. eMarketer schat de advertentieomzet voor dit jaar 30 miljoen dollar lager in omdat Snap meer omzet moet delen met partners.

In september 2016 ging eMarketer nog uit van een toekomstige omzet van 800 miljoen dollar. Vlak voor de beursgang bleken de cijfers van Snap echter niet al te best te zijn: de startup verloor in 2016 514 miljoen dollar. De totale omzet bedroeg 400 miljoen dollar.

Snapchat moet het hebben van advertentieomzet, maar de mogelijkheden op dit gebied zijn beperkt door de vluchtige communicatie, berichten in Snap verdwijnen vaak na 24 uur.

Snap ziet zelf weinig in preroll- en in-feed-reclames rond video’s. Gebruikers slaan die advertenties vaak over. Wel gelooft Snap in aangepaste tv reclame. Jongeren kijken geen traditionele tv, maar zouden wel bereid zijn om spotjes te kijken.

Adverteerders trekken nog niet massaal naar Snap, daarvoor is goede content nodig. Producten willen dan hun deel van de advertentieomzet, verwacht eMarketer. Het bureau verwacht dat de vergoeding voor partners flink zal stijgen.

Ook RBC Capital Markets en AdAge concluderen dat adverteerders nog niet echt warmlopen voor Snapchat. 65 procent van 1600 ondervraagde marketeers prefereert Instagram als advertentiemedium. Instagram kopieerde Snap met de introductie van Stories, waardoor Snap minder onderscheidend is geworden.

