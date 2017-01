E-readers en ecosysteem Tolino in handen van Kobo

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

E-bookbedrijf Kobo, onderdeel van Rakuten, neemt de e-readers en online diensten van Tolino over van Deutsche Telekom.

Dat bevestigen Deutsche Telekom en Kobo nadat gisteren geruchten de ronde begonnen te doen over de transactie. Tolino is vooral in Duitsland een bekend ecosysteem, maar de gelijknamige hardware wordt ook in Nederland, België, Italië, Oostenrijk en Zwitserland verkocht.

Het drie jaar oude Tolino gaat op in een ander bedrijf dat zelf e-readers en een downloadwinkel exploiteert. Het verschil is dat Kobo dat doet in 190 landen en daarom een sterkere onderhandelingspositie heeft richting retailers en boekuitgevers. De merknaam Tolino verdwijnt niet.

Tolino werkt nauw samen met Duitse boekretailers. Thalia, Weltbild en Hugendubel ondersteunen het platform al sinds de oprichting. Vanuit die positie bieden ze tegenwicht aan Amazon met diens Kindle. Het platform vond ook support van Mayersche Buchhandlung, Osiander en de 1.500 onafhankelijke boekwinkels die aan groothandel Libri zijn gelieerd.

Deutsche Telekom verwacht de deal eind januari formeel te kunnen afronden.

