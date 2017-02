Europese lidstaten zetten in op grootschalig testen met zelfrijdend vervoer

Redactie Emerce Nieuws -

Nederland, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk en 21 andere EU-landen gaan samen grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen opzetten. Dit is afgesproken tijdens een bijeenkomst over Connected en zelfrijdende voertuigen die op initiatief van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in Amsterdam is gehouden.

In stedelijke gebieden en dunbevolkte gebieden gaan de landen samenwerken voor proeven met zelfrijdende busjes en valet parking. Ook willen de landen toewerken naar wederzijdse erkenning van ontheffingen voor testen op de openbare weg om het voor fabrikanten makkelijker te maken en innovaties te stimuleren.

Het overleg in Amsterdam was een vervolg op de afspraken die vorig jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap zijn gemaakt door de lidstaten over de introductie van zelfrijdend vervoer. In de Declaration of Amsterdam is in 2016 vastgelegd dat Europa intensief gaat samenwerking om een vlotte introductie van zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken.