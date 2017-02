Exact breidt R&D flink uit

Redactie Emerce Nieuws -

Exact kondigt een aanzienlijke uitbreiding van het Research & Development-center in Nederland aan. De komende jaren worden ruim honderd nieuwe ontwikkelaars aangetrokken om nieuwe diensten te ontwikkelen.

De verdere uitbreiding van het Research & Development-center is belangrijk, aldus Erik van der Meijden, CEO van Exact. ‘Ongeveer een derde van onze 1.700 werknemers is werkzaam in onderzoek en ontwikkeling. De verhouding zal steeds verder uitslaan in de richting van technologie.’

Exact richt zich verder op het uitbreiden van het partnernetwerk in binnen- en buitenland. Partners in België zijn onder andere Bizz2Bizz, Computerland, Datalink, ESC, XPower en YouCtrl. De partnerstrategie wordt naast België ook internationaal ingezet in onder andere China en Spanje.