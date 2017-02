Fire TV Stick naar Europa

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon start eindelijk met de verkoop van de Fire TV Stick in Europa. Vanaf 20 april is de dongel in Duitsland onder meer bij Saturn en de Media Markt te koop. Amazon verkoopt de Fire TV Stick helaas niet aan klanten in Nederland of België.

De Fire TV Stick is vergelijkbaar met Google Chromecast. Inbegrepen bij de mediaspeler is de afstandsbediening met ondersteuning voor spraakassistent Alexa. En dat is precies de reden dat de stick nog niet in Nederland te koop is, want Nederlands verstaat Alexa niet.

De stick is van de tweede generatie, met een MediaTek MT8127D-quadcore processor. Daarnaast is ondersteuning voor Wifi-ac en bluetooth 4.1 toegevoegd.

Afspelen van 4K-video behoort niet tot de mogelijkheden.