Fraudehelpdesk waarschuwt voor vacatures van oplichters

Redactie Emerce Nieuws -

Fraudehelpdesk waarschuwt wederom voor vacatures van oplichters. Ditmaal opereren ze onder de naam van TCP-Services.

Werkzoekenden worden benaderd op vacaturesites en ontvangen een uitnodiging om te solliciteren. Vaak gaat het om een functie in de back-office of als HR-medewerker. Er wordt een Skype-gesprek georganiseerd, de sollicitant stuurt persoonlijke gegevens op en verricht enkele taken. Vervolgens blijft het stil. Er komen geen berichten meer en een salaris wordt nooit uitgekeerd.

Een van de taken die bij de nieuwe baan hoort is het controleren van betalingen. Hiervoor vragen ze aan de sollicitanten ‘tijdelijk’ hun privérekening ter beschikking te stellen. In werkelijkheid worden flinke bedragen zwart geld via de bankrekening van de gedupeerde weggesluisd.

De inhoud van de site van TCP Services blijkt een exacte kopie van de website van het Nederlandse bedrijf. Foto’s van medewerkers zijn een-op-een overgenomen en voorzien van een nieuwe naam.

Volgens de contactgegevens is het bedrijf gevestigd op de Amsterdamse Zuidas. Uit de gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt er geen bedrijf actief te zijn onder de gebruikte handelsnaam. Daarnaast valt op dat de website is geregistreerd in Nassau op de Bahamas.