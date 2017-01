Fraunhofer Project Center op de campus Universiteit Twente geopend

Redactie Emerce Nieuws -

Maandag is het Fraunhofer Project Center for Design and Production Engineering for Complex High-Tech Systems in Twente feestelijk geopend.

Het center moet een bijdrage leveren aan de belangrijkste uitdagingen binnen de smart industry. Het FPC@UT zet in op de ontwikkeling van slimme productietechnologieën voor slimme producten in diverse toepassingsgebieden. De focus ligt daarbij op design en product engineering in complexe hightech systemen.

De startfase omvat een termijn van vijf jaar en de samenwerkende partijen lanceren in de komende maanden drie van de vijf geformuleerde pilotprojecten.

De industriële productiesector ontwikkelt zich momenteel in een hoog tempo. Die ontwikkelingen worden gekenmerkt door efficiënte inzet van grondstoffen en energie, milieuvriendelijke productietechnologieën, adaptieve, intelligente en ‘mensvriendelijke’ machines en gecoördineerde netwerkcommunicatie in de productieketen. De sector kent een behoorlijke omvang: Nederland heeft over de afgelopen decennia een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de toepassing van hightech systemen in de industrie, naar een jaarlijkse omzet van 27 miljard euro.

Het FPC@UT is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Twente, het Fraunhofer Institute for Production Technology IPT in het Duitse Aken, en Saxion. Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, verrichtte de openingshandeling op de campus van de Universiteit Twente.