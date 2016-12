FuturumShop gaat bijna helft van de pakketten per fietskoerier bezorgen

Redactie Emerce Nieuws -

Medio 2017 verwacht FuturumShop, de grootste online shop voor wielrenners en mountainbikers, veertig procent van haar pakketjes te bezorgen via de bezorgdiensten van Fietskoeriers.nl.

In Apeldoorn is het voor klanten van FuturumShop sinds medio juli al mogelijk om hun bestelling gratis nog dezelfde dag per fietskoerier te laten bezorgen.

Consumenten ergeren zich volgens de webwinkel aan onnodig grote pakketten en de grote hoeveelheid bestelbusjes door de straat. Om die reden wil men overschakelen op duurzame stadsbezorging.