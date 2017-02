Geavanceerde aanwijzer

Redactie Emerce Nieuws -

Logitech kennen we onder meer van de universele afstandsbedieningen voor televisies, maar het bedrijf levert ook zogenoemde presenters voor het geven van presentaties. De nieuwe Spotlight Presentation Remote gaat verder dan de bekende laseraanwijzers.

Spotlight heeft een cursor waarmee je video’s kunt starten en weblinks kunt openen. Via de app kun je geavanceerde functies activeren, zoals het aansturen van het volume op basis van handbewegingen.

Je kunt de Logitech Spotlight gebruiken in combinatie met Microsoft PowerPoint, Apple’s Keynote, Google Slides en Prezi, zowel op Mac als Windows.

Het apparaatje kan zeer snel worden opgeladen, een minuut laden geeft drie uur presentatietijd. De remote is verder op een afstand tot 30 meter te gebruiken.

De Spotlight Presentation Remote is beschikbaar via Logitech en Apple voor 129,99. Vanaf maart is hij ook verkrijgbaar bij meer retailers.