Geen faillissement voor iCentre, maar geruchten blijven

Redactie Emerce Nieuws -

iCentre is niet failliet. Een woordvoerder van de curator van The Phone House meldde eerder vandaag per abuis aan de NOS dat ook deze winkelketen van Relevant Holdings in de problemen verkeert.

Toch heeft Apple nieuwssite iCulture vernomen dat ook bij iCentre – een onafhankelijke Apple dealer – de salarissen niet meer uitbetaald kunnen worden, waardoor de winkels vanaf morgen niet meer open zouden gaan.

In 2013 werd iCentre voor het eerst failliet verklaard en na een doorstart ging het weer mis toen BAS Groep slagzij maakte. Relevant Holdings, het moederbedrijf van The Phone House, nam de toen nog gezonde winkelketen over.

Vandaag werden bij de rechtbank het faillissement aangevraagd voor The Phone House Netherlands B.V., The Phone House Retail B.V. en Typhone E-concepts B.V.