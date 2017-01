Generatie X geeft online meer uit dan millennial

Redactie Emerce Nieuws -

Consumenten die geboren zijn tussen 1966 en 1981 – beter bekend als generatie X – zijn wereldwijd van alle generaties het meest actief met het kopen van producten op het internet. Deze leeftijdscategorie is zelfs veel actiever dan de generatie millennials, jongeren geboren in de periode 1982 tot 2001. Dat blijkt uit het Global Online Consumer Survey 2017 van KPMG.

Van de baby boomers, geboren tussen 1946 en 1965, zou je verwachten dat ze gezien hun leeftijd minder geneigd zijn om online te shoppen. Maar deze generatie blijkt net zo vaak online te winkelen als de millennials en geeft zelfs meer geld uit dan de twee jongere generaties, de generatie X en de millennials.

Baby Boomers gaven vorig jaar gemiddeld 203 dollar per aankoop uit, voor de generatie X is dit 190 dollar en voor de millennials 173 Hierbij waren vooral gezondheidsproducten, huishoudelijke producten en goederen en wijn in trek, producten die relatief duur zijn in aanschaf.

Toch zullen millennials een steeds groter aandeel in e-commerce krijgen. Over een paar jaar vormen zij in Noord-Amerika de grootste populatie.

Ondanks de toename van het aantal smartphones en tablets schaft bijna 60 procent van de onderzochte consumenten producten nog altijd aan met een traditionele desktop of laptop. Slechts 17 procent geeft de voorkeur aan de smartphone.

Regionaal zijn er grote verschillen. Zo’n 20 procent van de consumenten in Azië geeft de voorkeur aan de smartphone, dat is twee keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde. Consumenten in China spannen de kroon met 26 procent.

Hoewel mannen en vrouwen gemiddeld even vaak online winkelen, geven mannen per transactie in het algemeen meer geld uit. Mannen geven gemiddeld 220 dollar uit, vrouwen 151. Het verschil is vooral te verklaren uit het feit dat mannen vaker duurdere producten aanschaffen. Zo wordt 55 procent van de luxe goederen aangeschaft door mannen en 72 procent van de consumentenelektronica. Vrouwen zijn geneigd goedkopere producten te kopen, zoals cosmetica en voedingsmiddelen.

De aard van de producten die op het internet worden aangeschaft, verandert. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ook minder voor de hand liggende producten vaker online worden aangeschaft, producten die traditioneel alleen in fysieke winkel worden verkocht. De toegenomen mogelijkheden om producten te verschepen en te bezorgen maken het steeds gemakkelijker om tegenwoordig ook omvangrijkere aankopen op het internet te doen, zoals meubels, grote huishoudelijke apparaten en zelfs fietsen.