Gerard Moussault Benelux-baas NMPi

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Gerard Moussault wordt eindverantwoordelijk voor de Benelux-activiteiten van NMPi, de agencytak van DQ&A die opging in de diensten van het NMPi in Londense.

Moussault is per 1 maart 2017 aangesteld als managing director Benelux bij het digitalemarketingbureau. In zijn meest recente functie werkte hij bij IPG Mediabrands als managing director Cadreon. Daarvoor zat hij onder meer bij Sanoma, VNU Media en eBay.

Het in Nederland vrij nieuwe label dat onder zijn leiding komt, werd hier afgelopen najaar geïntroduceerd. Dat vloeit voort uit een splitsing van faciliterend technisch bedrijf DQ&A en bureaulabel NMPi. Laatstgenoemde doe het uitvoerend werk met display, paid social en search- en analyticsdiensten.

DQ&A en incuBeta uit Zuid-Afrika fuseerden eind 2015. incuBeta was in Engeland al actief met NMPi. Vandaag wordt ook bekend dat het een derde kantoor opent, in Zürich. Meer landen zullen volgen.