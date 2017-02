Google Assistant wordt breed uitgerold

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Google Assistant, het slimme spraakhulpje van het internetbedrijf, wordt breed uitgerold. Nagenoeg alle nieuwe smartphones die zondag op Mobile World Congress werden aangekondigd door onder meer Nokia, LG en Huawei hebben de Assistant aan boord.

Ook voor bestaande toestellen komt de Assistsant beschikbaar, vooropgesteld dat ze Android Marshmallow of hoger draaien. Dat is ongeveer 31.9 procent van alle Android toestellen.

Dat Google de Assistant aanvankelijk alleen op die Google Pixel had staan was om de gebruikerservaring te verbeteren, zegt het bedrijf.

In januari werd bekend dat Google Assistant onderdeel wordt van Android TV. Het eerste apparaat met de Assistant is de nieuwe Shield TV die Nvidia op de CES in Las Vegas.

Alleen televisies met Android 6.0 of hoger krijgen de Assistant. Naast Nvidia worden ook de Xiaomi Mi Box en de Air TV Player voorzien van het spraakhulpje.

Vooralsnog verstaat de Assistant alleen Engels. Daarna volgen Duits en andere talen.