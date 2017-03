Google laat Gmail gebruikers geld overmaken

Redactie Emerce Nieuws -

Gebruikers van de Gmail app op Android kunnen vanaf nu ook onderling geld overmaken. Anders dan in het verleden hoeft daarvoor niet Google Wallet te worden opgestart, de mobiele portemonnee van Google.

Onderling geld overmaken kan in de VS ook al via Snapchat (via Snapcash) en Facebook Messenger en in Nederland via apps van onder meer ABN.

Wanneer iOS wordt ondersteund is niet duidelijk. Vooralsnog werkt het ook alleen in de VS.