GPS-Tracking in alle winkels van Domino’s

Redactie Emerce Nieuws -

Vanaf vandaag maken alle winkels van Domino’s door het hele land gebruik van zogenoemde GPS-trackers. De bezorging wordt hierdoor vastgelegd voor zowel de klant, als voor de manager van de winkel.

Klanten kunnen automatisch de bezorging volgen via een kaart op de Pizza Tracker pagina. Op de GPS-Tracker is te zien hoelang het nog duurt voordat de bezorger voor de deur staat. Eerder kon dat al bij de vestigingern in Hoogeveen, Soest, Empel, Hoofddorp en Gorinchem.

Ook de managers maken gebruik van de GPS-Trackers. Zij weten door de GPS-Tracker precies waar de bezorger zich bevindt.

In Australië en Nieuw-Zeeland wordt in 600 winkels GPS-Tracking gebruikt. De GPS-Tracker heeft ervoor gezorgd dat de bezorgers zich aan het geldende snelheidslimiet houden.