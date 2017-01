Infographic: De groeistuipen van Snapchat

Redactie Emerce Nieuws -

2017 belooft het jaar van Snapchat te worden, zeker met het oog op de aanstaande beursgang. Maar ook 2016 was al een goed jaar voor Snapchat waarin meer omzet werd gedraaid. Halverwege 2016 had Snapchat 150 miljoen gebruikers, waarvan een derde uit Europa komt. Snapchat gebruikers kijken 10 miljard video’s per dag, 350 procent meer dan in 2015.