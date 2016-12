Groep angels investeert drie ton in maildienst Revue

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Een groep angel investors steekt 300.000 euro in de internationaal bekendere dan hier maildienst Revue uit Utrecht.

Directeur Martijn de Kuijper en zijn team gaan het geld gebruiken om de Revue te verbeteren en meer tractie te krijgen in het buitenland. Niet enkel bij particulieren die graag links met een privé of zakelijke achterban delen, maar ook bedrijven die contentmarketing per e-mail willen bedrijven.

Hiertoe haalt De Kuijper groeigeld op bij een groep angels, onder wie Ronald Hans (Nalden), Koen Bok, Robert Gaal, Hampus Jakobson en de bedrijven Woodwing Ventures en Digital Leaders Ventures (profiel).

Los van de investering maakt het bedrijf ook bekend dat het een nieuw e-maildesign in gebruik heeft genomen. Dat moet meer magazine-achtig overkomen. Het sjabloon is ontworpen met ontwerpbureau Awkward.