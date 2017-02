Mysterieuze online retailer laat dc bouwen in Roosendaal

Redactie Emerce Nieuws -

In Roosendaal komt volgend jaar op bedrijventerrein Borchwerf II een groot distributiecentrum voor webshopartikelen. Dat levert zo’n twaalfhonderd banen op in de regio. Over de huurder wordt geheimzinnig gedaan, waardoor de naam van Amazon al gauw valt.



De hal ter grootte van zes voetbalvelden wordt gebouwd door een Engelse vastgoedontwikkelaar Delin Capital Asset Management en verhuurd aan een ‘internationale verkoper van consumentenartikelen’.

De partijen hebben onder meer voor realisatie van het nieuwe distributiecentrum in Roosendaal gekozen, omdat daar veel kwalitatieve arbeid voorhanden is.

Of het Amazon is wordt moet worden afgewacht. Amazon heeft al al distributiecentra in Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) niet ver van de grens met Nederland en Werne bij Münster.