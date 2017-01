Hands on: Netgear Orbi voor de beste wifidekking ooit?

Ons appartement is een pijpenla. Een charmant 100 jaar oud huis, maar erg langgerekt dus lastig om goed wifi-gedekt te krijgen. Bovendien wonen we midden in de stad tussen talloze andere appartementen dus zien we nog 49 andere draadloze netwerken om ons heen. Dat is vragen om problemen. NETGEAR komt nu met de Orbi router & satellite en belooft juist onder meer voor dit soort situaties de oplossing te bieden. Zou dit ook echt zo zijn?

Ik heb nu twee identieke routers (vóór- én achter in het huis) waarvan er één als access point staat ingesteld. Allebei op een ander kanaal zodat ze elkaar niet in de weg zitten, maar wel voorzien van hetzelfde SSID (netwerknaam). Dit zowel voor de 2,4 Ghz als de 5 Ghz band. De roaming optie staat ingesteld.

Maar toch… het is niet ideaal. De problemen die ik nu nog ondervind zijn:

Per apparaat en per locatie in huis moet je bepalen of je op de 2,4 Ghz (stabiel en ver) of 5 Ghz (hoge bandbreedte maar alleen dicht bij de router) gaat werken

Als ik van voor naar achter in het huis loop met een tablet of smartphone kan het soms wel tot 60 seconden duren voordat het apparaat overschakelt naar een betere verbinding. Of erger nog: hij blijft gewoon verbonden met de router die verste weg is en dus een slechte verbinding geeft.

De vele routers van de buren komen en gaan qua ingesteld kanaal dus wat voor mij vandaag een goede instelling lijkt kan een week later weer juist een overbelaste keuze te zijn.

Al geruime tijd volg ik met grote interesse de verschillende Mesh/multi room Wifi router systemen die beterschap beloven, waarbij de NETGEAR Orbi wel de beste kaarten in de hand lijkt te hebben. Vooral omdat dit een tri-band systeem is. Naast de bekende 2,4 Ghz en 5Ghz dual bands is er nog een derde extra aparte 5Ghz band die alleen wordt gebruikt als ‘backhaul’: de verbinding tussen de Router (basis) en Satellite (access point).

Deze hands-on is geen vergelijking tussen verschillende MESH router systemen (Eero, Ubiquity, Velop, Google WiFi, etc), maar betreft vooral de vraag of de NETGEAR Orbi meer continue dekking in huis brengt, vooral ook als ik me door het huis beweeg.

De installatie is echt heel ‘easy’, zo had ik het nog nooit meegemaakt! De apparaten zien er al aardig vormgegeven uit, maar het installatieproces is nog beter. De ovale bovenkant geeft tijdens installatie feedback met kleuren. Zodra het basisstation een wit licht afgeeft, kun je de satelliet verderop in huis plaatsen. Die geeft vervolgens met kleuren aan of de ontvangst tussen beiden (fabrieksmatig waren ze al ‘gepaired’) goed (blauw), middel (Amber) of slecht (Magenta) is. In het laatste geval de router herpositioneren totdat je een Amber of blauwe kleur krijgt. Tot slot nog via een app of de browser een aantal stappen doorlopen (o.a: verzin SSID netwerknaam & admin password). Indien van toepassing wordt de hardware nog even van de laatste firmware updates voorzien en ‘ you are good to go’.



Bij mijn oude router moest ik voor het installeren van een extra Access Point een aantal behoorlijk technische stappen doorlopen, waar ik als gebruiker (anno 2017) eigenlijk niet op zit te wachten. Ik heb wat dat betreft geen twee linkerhanden maar de meeste eindgebruikers willen hier gewoon niet mee lastig gevallen worden.

Dan de belangrijkste vraag: heb ik nu overal in huis de beste wifi? Jazeker. Waar in huis ik ook ben, ik hoef niet meer te kiezen tussen een 2,4 Ghz en 5 Ghz band. De Orbi bepaalt per moment en apparaat en locatie wel of ik het beste via de 2,4 of 5 Ghz kan werken. Dat laatste is juist handig voor apparaten waarmee je door het huis beweegt, zoals smartphone of tablet.

Ook werkt het roamen tussen router (voor in het huis) of access point (achter) goed zonder merkbare omschakelingen. Op een gegeven moment heb ik de Satellite uitgeschakeld (stroom er af) en toch bleef ik moeiteloos online. Wel merkte ik vervolgens met Speedtest.net dat ik een tragere verbinding had, wat logisch is omdat ik dan ineens op de router aan de andere kant van het huis verbonden was. Maar ik was tenminste nog wel verbonden en belangrijker nog: de omschakeling ging geruisloos. Ik had het niet door.

De afstand tussen router (in de meterkast tussen allemaal andere apparatuur) en satelliet (in de keuken) in mijn testopstelling was ongeveer 25 meter met daartussen in nog een CV ketel, wasmachine/droger, stenen muur, koelkast, magnetron en zo nog wat elektrische apparatuur. Toch was de verbinding tussen beiden (de zogenaamde ‘backhaul’) nog steeds maximaal.

Wel kent deze constructie een nadeel: daar waar de meeste Mesh systemen een doorlus-systeem zijn (elk access point kan de data weer doorgeven aan de volgende, zo kun je in theorie onbeperkt doorlussen en een enorme afstand overbruggen) is de NETGEAR Orbi echter is een ster-constructie: elk Access point (Satellite) moet verbinden met die ene Router. Zo kun je ook een heel groot oppervlakte beslaan (en ook de hoogte in) maar is het bereik toch wel eindig. Al denk ik dat dit voor de meeste huizen wel voldoende zal zijn.

De overige nadelen (kunnen) zijn:

Een set NETGEAR Orbi kost nu nog 430 euro. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit straks omlaag als het product afgeroomd is en er meer concurrentie komt (en die komt er). Andersom, ik heb nu thuis twee routers staan van ieder 175 euro per stuk (als het niet meer was). Plus dan ook nog eens al die uren die het me heeft gekost om die twee te laten samenwerken. Dit is misschien (voor nu) nog wel het grootste nadeel, deze Triband betreft nog geen standaard technologie… Is dit in de toekomst nog wel te upgraden? Is het dan nog wel wat waard?

Maar het moet nog maar eens herhaald worden: dit product voldoet meer dan ruim aan de verwachtingen. En ik heb nu gewoon een goede dekking overal in huis. Ik hoef me niet meer druk te maken om kanalen, keuze voor 2,4 of 5 Ghz. NETGEAR Orbi maakt die keuzes voor mij, en na een paar dagen testen kan ik niet anders concluderen dat hij dat heel slim doet. Hassle free!