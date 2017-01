HEMA lanceert nieuw loyaliteitsprogramma

Redactie Emerce Nieuws -

HEMA lanceert in Nederland een loyaliteitsprogramma voor haar klanten onder de naam ‘meer HEMA’. Zowel met een digitale klantenpas in de vernieuwde HEMA app als met een fysieke klantenpas kunnen klanten sparen voor extra korting op HEMA-producten.

HEMA wil naar eigen zeggen niet alleen trouwe klanten belonen met extra korting, maar ook klanten op basis van hun aankopen beter informeren over relevante producten en aanbiedingen.

Klanten die meedoen met ‘meer HEMA’ krijgen voor iedere euro die ze besteden bij HEMA een punt (zowel in de winkel als online). Die punten kunnen worden ingewisseld voor digitale vouchers die korting geven op verschillende producten. Iedere maand wordt het aanbod van vouchers vernieuwd. In de toekomst worden meer diensten aan het klantenprogramma toegevoegd.

Wie wil deelnemen aan het ‘meer HEMA’ klantenprogramma kan de vernieuwde HEMA-app downloaden of de bestaande HEMA app op de smartphone updaten. De app is in alle winkels vanaf de telefoon te scannen.

Volgend jaar is het ‘meer HEMA’ programma ook voor klanten in het buitenland beschikbaar. De ambitie van HEMA is door te groeien naar een internationaal loyaliteitsprogramma in al hun gevestigde landen.