Hotels zijn moneymaker bij Priceline

Redactie Emerce Nieuws -

De Priceline Groep heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van 10,7 miljard dollar, een toename van 1,5 miljard dollar vergeleken met 2015. Vooral hotels brengen geld in het laatje.

Het grootste gedeelte van de omzet is afkomstig van het agentenmodel, waarbij Priceline commissie ontvangt voor verkochte hotelovernachtingen, vliegtickets, et cetera. Dit leverde 8 miljard dollar op. Het merchantmodel, waarbij Priceline vliegtuig- en hotelcapaciteit inkoopt, droeg 2 miljard dollar bij aan de totale omzet. Het derde element van het businessmodel van Priceline, advertenties, was goed voor 713 miljoen dollar.

Hotels zijn nog altijd de moneymaker van Priceline. Er werden 556,5 miljoen overnachtingen geboekt in 2016, vergeleken met 432,4 miljoen in 2015. Priceline-dochter Booking.com heeft het portfolio met 33 procent vergroot, wat neerkomt op 289.000 nieuwe accommodaties.

De autoverhuur groeide ook, van 60 miljoen verhuurdagen in 2015 naar 66,7 miljoen vorig jaar.

Het aantal geboekte vliegtickets daalde daarentegen van 7,8 miljoen in 2015 naar 7,3 miljoen vorig jaar.

Tot de Priceline Groep behoren Booking, Kayak, Agoda, Rentalcars, OpenTabler en natuurlijk Priceline.