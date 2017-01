Hotels.com lanceert mobiele conciërge

Redactie Emerce Nieuws -

Hotels.com heeft een conciërgeservice toegevoegd aan haar iOS smartphone app. Hiermee kunnen gasten een pizza bestellen, lokale activiteiten vinden, een restauranttafel reserveren of een taxi boeken, aldus de hotelboekingssite.

De bedoeling is een one-stop-shop te bieden voor de behoeften van de hotelgast die via Hotels.com een kamer heeft geboekt. Hotels.com werkt samen met Uber voor het vervoer en delivery.com in de VS en hungryhouse in het Verenigd Koninkrijk voor het bezorgen van maaltijden. Restaurantreserveringen lopen via OpenTable en activiteiten via GroupOn. Binnenkort volgt een partner voor kaartjes voor evenementen, zoals theatervoorstellingen.

De technologie achter de conciërge is afkomstig van Button, een contextueel commerceplatform dat consumenten met één druk op de knop in contact brengt met de producten of diensten waar zij naar op zoek zijn via de partners in de zogeheten Button Marketplace. Dit alles vindt plaats binnen de app van Hotels.com.

Gasten krijgen op de dag van aankomst te zien welke lokale diensten beschikbaar zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de locatie van het hotel.

Volgens eigen onderzoek van Hotels.com is bijna de helft (46 procent) van de reizigers geïnteresseerd in een mobiele conciërge, waarbij ze vooral restaurantreserveringen (62 procent), routeaanwijzingen (51 procent) en kaartjes voor toeristische attracties (48 procent) via zo’n conciërge zouden willen regelen.