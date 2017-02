HTM start tweejarige proef met gratis wifi

Redactie Emerce Nieuws -

Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM start op 1 februari 2017 een tweejarige proef met gratis wifi op drukbezochte halten. Hiermee wil HTM de minuten wachttijd voor de reiziger veraangenamen. De reiziger kan bijvoorbeeld de websites van HTM of de HTM-app raadplegen voor actuele reisinformatie, zonder gebruik van de eigen databundel. HTM gaat de wifi beschikbaar maken op ruim veertig drukbezochte halten .

In sommige gevallen installeert HTM de wifi alleen op het drukstbezochte perron. De eerste halten met wifi zijn het Hobbemaplein en Station Hollands Spoor in Den Haag. Ook in Zoetermeer op de halte Oosterheem biedt HTM wifi aan.

De netwerknaam wordt ‘HTM HALTE Wifi’. Nadat iemand verbinding maakt met het netwerk verschijnt een inlogpagina in het Nederlands en Engels. Na het inloggen blijft de toegang één uur geldig.