Hypermodern food-distributiecentrum PLUS ook voor e-commerce

Redactie Emerce Nieuws -

Supermarktketen PLUS gaat het hypermoderne food-distributiecentrum dat het in Tiel laat bouwen op termijn ook inzetten voor e-commerce. Dat zegt een woordvoerster desgevraagd aan Emerce.

PLUS heeft op dit moment vier regionale distributiecentra voor houdbare producten. In Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik Ido Ambacht en Ittervoort. De spreiding en omvang van de huidige distributiecentra was de aanleiding om de totale structuur van het logistieke netwerk te evalueren. Door de activiteiten te centraliseren kan PLUS haar logistieke activiteiten fors efficiënter inrichten.

Het nieuwe distributiecentrum gaat alle 262 PLUS supermarkten bevoorraden. Dat dit distributiecentrum volledig gemechaniseerd wordt voor het totale houdbare assortiment, is volgens PLUS uniek in de Nederlandse foodretail.

Het nieuwe distributiecentrum staat op 9,3 hectare grond en is 41.000 m2 groot. Daarnaast heeft PLUS nog een optie van 80.000 extra vierkante meter voor uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

De voorgenomen bouw van het nieuwe distributiecentrum start, na het nemen van een formeel besluit, medio 2017. De verwachting is dat de eerste activiteiten van de bestaande distributiecentra over drie jaar overgeheveld worden. Het nieuwe distributiecentrum is dan medio 2020 volledig operationeel.

Overigens benadrukt PLUS dat het hybride systeem dat het al enige tijd voert vooralsnog gehandhaafd blijft. Daarbij wordt direct uit de winkels geleverd.