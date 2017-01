Infographic: 26,5 procent meer online vacatures in Nederland in 2016

Redactie Emerce Nieuws -

In 2016 zijn er 26,5 procent meer vacatures geplaatst dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures van Textkernel. Jobfeed heeft in 2016 ruim 9,8 miljoen online vacature-plaatsingen ontdekt, geanalyseerd en gecategoriseerd. Handel is met 20,2 procent de grootste sector, ondanks een daling. ICT blijft ook in 2016 de grootste beroepsklasse. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben bij elkaar opgeteld een marktaandeel van 56 procent.