Infographic: de groei van scale-ups in Nederland

Redactie Emerce Nieuws -

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Maar wat zijn scale-ups precies en wat betekenen ze voor de Nederlandse economie? Deze Infographic toont cijfers uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit over de ontwikkelingen van Nederlandse scale-ups.