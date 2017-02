Infographic: Leuke weetjes over mobiele telefoons

Redactie Emerce Nieuws -

Maandag barst de mobieltjesbeurs Mobile World Congress in Barcelona weer in alle hevigheid los. Toeval of niet, MyTrendyPhone verzamelde een groot aantal Leuke Weetjes Over Mobiele Telefoons in deze infographic. Om er een te noemen: Er zijn vijf keer zoveel mobiele telefoons op de planeet dan computers en de afstand wordt almaar groter.

Foto Maurizio Pesce