inSided opent kantoor in New York

Erwin Boogert

Technologiebedrijf inSided uit Amsterdam opent zijn hoofdkantoor voor de Amerikaanse markt in New York. Er is vijf man aangesteld om vanuit The Big Apple de lancering te begeleiden.

De leverancier van community engagement-software investeert komende periode anderhalf miljoen euro in het optuigen van de Amerikaanse activiteiten. Een kantoor in de mediahoofdstad met getrainde mensen moet de Nederlanders goed positioneren om een impact te maken in een nog groeiende markt.

Ondernemers Wouter Neyndorff en Robin van Lieshout (rechts en links op de foto) ontwikkelden afgelopen jaren technologie waarmee grote bedrijven op hun eigen domein discussiefora kunnen inrichten voor hun klanten. De gedachte daarachter: waarom moeten klanten op externe fora over je producten en diensten praten, ook klagen, als je dat platform ook zelf kunt hosten. Niet om discussies in de kiem te smoren, maar te faciliteren en snel van reactie te kunnen voorzien.

Dit platform draait volledig in de Amazon-cloud en biedt integraties met onder meer CRM- en businessanalyticssystemen.

Begonnen in Nederland, onder meer bij de NS en T-Mobile, rolde inSided zijn systeem uit naar andere Europese landen. Het claimt nu Europees marktleider te zijn. Bedrijven als Sonos, SoundCloud, Philips, Telefónica en BNP Paribas behoren ook tot de klanten. Zij zien miljoenen consumenten over hun fora trekken.

Begin 2016 haalde het bedrijf zes miljoen euro venture capital op bij Ventech, Henq en Fortino Capital. Een significant deel daarvan wordt nu aangewend voor de Amerikaanse groeiplannen. “Doordat bedrijven steeds meer investeren in de digitale klantervaring, realiseerden we dat inSided merken weer relevant kan maken”, aldus Duco Sickinghe, partner bij Fortino Capital en bestuursvoorzitter van KPN.

In 2016 is het aantal medewerkers gegroeid van veertig naar negentig. En er zijn nog vijftig vacatures, onder meer bij de kantoren in London, Berlijn en Madrid. De licentie-opbrengsten stegen in datzelfde jaar met de helft. Over de omzet en winst worden geen uitspraken gedaan.

