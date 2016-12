Interpolis en Philips starten experiment met slimme verlichting

Redactie Emerce Nieuws -

Verzekeraar Interpolis en Philips zijn een opmerkelijke samenwerking aangegaan. Sinds 21 december 2016 is bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout een proeftuin waarin ondernemers hun omgeving veiliger kunnen maken.

Dit gebeurt met behulp van slimme verlichting in eigen en openbare ruimten en een speciale app. Daarmee kan de ondernemer de verlichting van het eigen bedrijfspand op afstand aanpassen als de situatie dat vereist.

Ook is het mogelijk om de lantaarnpalen in de openbare ruimte feller te laten schijnen. De ondernemers krijgen een ook waarschuwing wanneer de slimme verlichting beweging op het terrein detecteert.

Via een WhatsApp-groep kunnen ondernemers informatie over onveilige of ongewenste situaties met elkaar delen. De opvolging wordt verzorgd door de parkmanager of direct met de aangesloten overheidsdiensten. Ook kan een beroep worden gedaan op de expertise van Interpolis. Voor specifieke situaties en vraagstukken is er ook de mogelijkheid van een chatgesprek.