Jaaromzet Zalando: 3,6 miljard, koopt webshop KICKZ

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Zalando’s omzet groeide afgelopen jaar met 23 procent tot 3,6 miljard euro, keurig in de voorspelde bandbreedte. Het bedrijf maakt vanochtend bovendien zijn eerste overname van een andere webwinkel bekend, die van streetwearwinkel KICKZ.

De cijfers laten zien dat Zalando in 2016 een winst (EBIT) boekte van 213 miljoen euro, wat omgerekend een winstmarge betekent van 5,9 procent. Er werd 182 miljoen euro uitgegeven aan kapitaalinvesteringen, zoals nieuwe distributiecentra, en dat bedrag zal in het lopende jaar tegen de 200 miljoen liggen.

CEO Rubin Ritter verwacht dat hij dit jaar tweeduizend nieuwe medewerkers zal aannemen, het merendeel in het IT-hoek. Zalando investeert immers fors in het ombouwen van zijn webshop in een e-commerceplatform à la Amazon. Dat leidde er afgelopen jaar toe dat het aantal nieuwe SKU’s [?] met vijftigduizend groeide tot tweehonderdduizend. Zeventig procent van die toename komt voort uit het partnerprogramma.

Het aantal klanten, consumenten, steeg afgelopen jaar met elf procent tot twintig miljoen.

Ritter verwacht dat de omzet in het huidige jaar met 20 tot 25 procent zal groeien en dat de winstmarge tussen de 5 en 6 procent komt te liggen. Net als afgelopen jaar.

Zijn bedrijf heeft een marktaandeel van ongeveer 1 procent op de totale Europese modemarkt, die 420 miljard euro groot is. De online modemarkt is 46 miljard euro groot.

Vanochtend maakte Zalando bekend zijn eerste overname van een andere webwinkel te hebben gedaan. Afgelopen week kocht het het Europees werkende KICKZ voor een niet nader genoemd bedrag.

Foto: Garry Knight (cc)