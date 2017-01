Jeroen Flink nieuwe creative director bij Clockwork

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Jeroen Flink is de nieuwe creative director en draagt samen met Steve Tirbeni de dagelijkse leiding over het creatieve team en hun werk.

Flink werkte freelance al langer samen met Clockwork. Managing director Rachel Michailidi, sinds maart 2016 aan het roer, was nog op zoek naar een tegenhanger in het management, naast Tirbeni, met Creatie in diens portfolio.

Haar nieuwe collega werkt eerder bij onder andere DraftFCB, Energize en Beyenmeijer. Afgelopen vijf jaar werkte hij zelfstandig.