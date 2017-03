Job Today haalt 35 miljoen dollar groeigeld op

Erwin Boogert

RTL Duitsland is een van de drie investeerders die samen 35 miljoen dollar bijeen brengen voor vacature-app Job Today uit Luxemburg.

Ook German Media Pool en het Spaanse Atresmedia, onderdeel van RTL Group, doen mee in deze investeringsronde. De nauwe samenwerking met publieksmedia moet Job Today voor langere duur groot bereik garanderen op de markten waar het actief wordt. Die tactiek gebruikte het ook in Spanje en Engeland.

Nederlandse activiteiten worden vooralsnog niet ontplooid.

Job Today is een mobiele app om makkelijk en snel een ‘casual job’ te vinden, veelal in de horeca, retail en bouw. “Vind een baan binnen 24 uur”, claimt de site dan ook. Vacatures zijn makkelijk geplaatst en doorzocht en de werkgever kan de leads simpelweg via chat opvolgen voor een eerste schifting.

In een eerdere ronde haalde Job Today dertig miljoen dollar op, onder meer bij Accel Partners, Mangrove Capital, Channel 4 en Flint Capital.

