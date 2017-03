John de Mol koopt weer aandelen TMG

Redactie Emerce Nieuws -

John de Mol geeft niet op. Zojuist meldt Talpa dat het maandag opnieuw 874.692 certificaten van aandelen in Telegraaf Media Groep heeft gekocht tegen gemiddeld 6,4 euro per aandeel.

Als gevolg van deze transacties heeft Talpa nu samen met haar groepsmaatschappijen de zeggenschap over 10 miljoen certificaten in TMG, 23,31 procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen in het kapitaal van TMG.

TMG blijft achter het bod van Mediahuis staan, vanwege de ‘overtuigende strategie’. Gert Ysebaert, de topman van Mediahuis, verwacht dat hij nog met De Mol gaat praten. Hij sluit niet uit dat Talpa in TMG kan blijven. Mediahuis krijgt dan ongetwijfeld een lastige aandeelhouder.

Het Financieele Dagblad meldt dat de geschorste bestuursleden van TMG – CEO Geert-Jan van der Snoek en CFO Leo Epskamp hun schorsing gaan aanvechten bij de rechtbank.