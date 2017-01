John de Mol wil TMG uit handen van Belgen redden

Talpa Holding van John de Mol wil uitgeverij TMG kopen. De media ondernemer biedt 5.90 euro per TMG aandeel in cash. Dat is fors hoger dan het bod dat Mediahuis N.V. en VP Exploitatie N.V. op 14 december uitbrachten.

Een combinatie van TMG en Talpa zal moeten resulteren in het ontstaan van een nieuw Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online content.

Zelf laat John de Mol, eigenaar Talpa, weten: ‘Ik heb een groot geloof in TMG als verzameling van een aantal sterke Nederlandse merken en de potentie van deze onderneming. Ik denk dat het goed is als de onderneming in private handen komt. want uit ervaring weet ik dat een beursnotering de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt. Door de toevoeging van het belang in Talpa Radio en SBS Nederland ontstaat er een onderneming die een betere positie verwerft in een snel veranderend medialandschap. Het is mijn doel om dit gerespecteerde mediabedrijf voor Nederland te behouden en verder uit te bouwen.’

John de Mol controleert op dit moment een belang van 20.59 procent in TMG. Vorige week was al bekend dat De Mol zijn belang in de Telegraaf Media Groep had vergroot. Het exacte motief was toen niet duidelijk.

Mediahuis en VP Exploitatie wilden Mediahuis en TMG ‘combineren tot een toonaangevend multimediabedrijf dat ook op de lange termijn succesvol blijft op de Nederlands-Belgische markt’. De Telegraaf zou daarin zijn eigen koers kunnen blijven varen. Mediahuis is in Nederland eigenaar van NRC Media en de Limburgse regionale kranten.

Talpa vindt het bod van 5.25 euro van het Consortium niet getuigen van een sterk geloof in de kracht van TMG, de potentie van TMG en de nationale mediasector. Bovendien is TMG van strategisch belang voor Talpa en is verkoop van het belang in TMG daarom geen optie. Talpa beschikt naar eigen zeggen over afdoende financiële middelen om te investeren in TM. In de combinatie krijgt TMG toegang tot de expertise en het netwerk van Talpa.

De Mol zet het bod alleen door na een positieve aanbeveling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TMG.