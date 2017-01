John de Mol vergroot belang in TMG

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Media-ondernemer John de Mol heeft zijn belang in Telegraaf Media Groep vergroot van 18,4 naar 20,2 procent.

Dat meldt Het Financieele Dagblad vandaag nadat diens oog op de AFM-melding van dinsdag viel. Maandag bleek dat John de Mol een belang van 18,4 procent had verworven.

Het exacte motief van De Mol is niet duidelijk. Als belegger streeft hij naar rendement, en kan dus een hogere verkoopprijs aan Mediahuis vragen voor TMG. Als ondernemer kan hij zich in de gesprekken tussen TMG en Mediahuis mengen met het oog op TMG’s aandeel in Talpa Radio. Dat is het gezamenlijke bedrijf met daarin de zenders Sky Radio, Radio Veronica, SLAM! en Radio 538.

Het aandeel van de Telegraaf op de Amsterdamse beurs stond begin deze middag 3,2 procent hoger. Beleggers rekenen erop dat De Mols inmenging tot een hogere bieding van Mediahuis op TMG kan leiden.

Foto: get directly down (cc)