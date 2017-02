Jurering iCity Tender Eindhoven van smart city oplossingen

Redactie Emerce Nieuws -

Vanavond vindt in Seats2Meet op Strijp-S in Eindhoven de jurering plaats van de iCity Tender. Het doel is om enthousiaste entrepreneurs en ondernemers uit te dagen om innovatieve smart city oplossingen te ontwikkelen. De Tender is één van de projecten die vanuit het Europese project Triangulum is opgezet om meer Smart City oplossingen in Eindhoven te realiseren.

Donderdagavond zal de jury onder leiding van wethouder Staf Depla (Economie, Spoorzone) en met Toon de Koning (directielid VolkerWessels) en Mark Mietus (directielid Data Science Center Eindhoven) beslissen wie van de participanten 20.000 euro zal ontvangen om hun idee te realiseren.

Deze wedstrijd die in oktober 2016 is gestart wordt gefinancierd vanuit het Europese project Triangulum en is een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven en VolkerWessels.

De avond in Seats2Meet is vrij toegankelijk voor iedereen die innovatieve Smart City oplossingen een warm hart toedragen.