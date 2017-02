Kadaster: bedrijfsprocessen en de informatiebeveiliging op orde

Redactie Emerce Nieuws -

Het Kadaster nuanceert de berichtgeving dat de organisatie slecht beveiligd zou zijn tegen hackers. De Kadaster-directie stelde in interne stukken dat het risico bestaat dat Kadaster-diensten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk of ‘wijzigbaar” is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben.

‘Het is van cruciaal belang de juiste interpretatie van de gegevens te kennen bij het lezen van deze rapporten’, stelt het Kadaster. ‘Wij relateren onze risicoduiding aan een zeer hoge standaard en ambitie die wij onszelf hebben gesteld en gedefinieerd voor de dag van morgen. We doen dat op een hoog detailniveau en zijn permanent bezig met het oplossen van mogelijk te verwachten risico’s. Daarmee is het niet zo dat die risico’s per definitie actueel zijn.’

Het Kadaster sluit met het Handboek Beveiliging naar eigen zeggen volledig aan op de Rijksoverheidsstandaard voor beveiliging (BIR) en daarmee aan de gestelde wetgeving.

Wel bevestigt men het aantal van 11.000 DDOS-aanvallen en hackpogingen per maand. ‘Wij zijn daar transparant in. Overigens niet één aanval heeft geresulteerd in inbreuk of aantasting van onze systemen. De hele wereld heeft te maken met deze aantallen, het is jammer genoeg een stijgende trend.’

Op dit moment is er geen reden voor twijfel aan de continuïteit van de bedrijfsprocessen en de informatiebeveiliging, zegt de organisatie. ‘Onze infrastructuur kent gescheiden systemen. De informatiedatabase en mutatiedatabase zijn gescheiden van elkaar.’