Kadopagina.nl wordt SurpriseFactory

Redactie Emerce Nieuws -

Kadopagina.nl verandert haar naam in SurpriseFactory. De naar eigen zeggen grootste online aanbieder van beleveniscadeaus gaat zich vanaf heden ook richten op de buitenlandse markt.

De naamsverandering komt voort uit de plannen om de bedrijfsactiviteiten (na zeventien jaar succesvol te zijn in Nederland en Vlaamstalig België.) uit te breiden naar het buitenland. SurpriseFactory start dit jaar in Duitsland en Frankrijk.

Bij SurpriseFactory koopt men geen algemene bon met keuze uit allerlei cadeaus, maar een persoonlijk cadeau, speciaal uitgezocht voor een persoon.

SurpriseFactory is online sinds 1999 en is gevestigd in Capelle aan den IJssel.