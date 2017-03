Kayak zet kosten wifi in de lucht op een rijtje

Redactie Emerce Nieuws -

Met name businessclass-passagiers profiteren van gratis wifi in de lucht. In de economy class rekenen luchtvaartmaatschappijen vanaf 4,70 euro. Alleen Norwegian Air laat alle reizigers gratis gebruik maken van internet aan boord, blijkt uit onderzoek van metazoekmachine Kayak.

Passagiers die vliegen met KLM kunnen ook (beperkt) genieten van wifi aan boord: alle nieuwe Dreamliners en één Boeing 777-300 is voorzien van deze service. Een uur surfen kost 10,95 euro, voor 24 uur wifi aan boord vraagt KLM 19,95 euro.

Reizigers die liever flexibel internet gebruiken, kunnen zogenoemde databundels in de lucht aanschaffen. De meest betaalbare bundel wordt aangeboden door Air Berlin, namelijk 20 Mb voor 4,90 euro.

Reizigers die tijdens de vlucht langer dan een uur willen internetten, krijgen volgens Kayak waar voor hun geld wanneer zij vliegen met SAS Scandinavian Airlines. Bij deze luchtvaartmaatschappij betalen passagiers 6,00 euro voor wifi aan boord, wanneer ze binnen Europa vliegen. Aer Lingus vraagt 7,95 euro voor een uur. Bij American Airlines en Iberia betalen passagiers 8,99 euro voor een uur en 29,99 euro voor 24 uur toegang tot het internet. Bij Lufthansa wordt een tarief van 17,00 euro gehanteerd voor passagiers die de hele vlucht wifi willen hebben. Voor een uur wifi aan boord betalen passagiers bij Lufthansa 9,00 euro.