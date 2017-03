Klarna lanceert Checkout op Nederlandse markt

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Betalingen bij webwinkels met één klik afronden. Dat is wat Klarna met zijn dienst Checkout mogelijk maakt. De betaaloptie bestaat al jaren in het buitenland en wordt nu ook in Nederland geïntroduceerd.

Het platform vervangt de checkoutomgeving van individuele webwinkels, waardoor een online aankoop razendsnel kan worden afgerond. De shopper die Klarna Checkout voor de eerste keer gebruikt vult eenmalig zijn of haar mailadres en postcode in. Elke volgende online aankoop bij aangesloten webwinkels kan vervolgens met één klik worden gedaan.

Met deze laagdrempelige manier van afrekenen willen de Zweden ook mobiel winkelen nog verder vereenvoudigen. Dat de checkout is nu nog vaak een conversiebreker.

Het in Nederland nieuwe afrekensysteem moet een concurrent worden van iDEAL. Het is gebaseerd op een bekend concept: betalen ná ontvangst van de goederen. We kennen dat van de acceptgiro. De transactie en de betaling worden van elkaar gescheiden. Shoppen wordt daardoor nog wat laagdrempeliger. Consumenten krijgen na een x-periode vanzelf de rekening gepresenteerd.

Klarna-topman Sebastian Siemiatkowski (foto) haalde afgelopen jaren 275 miljoen euro groeigeld op bij investeerders om zijn bedrijf in Europa en Amerika stevig op de kaart te zetten.

Foto: Ernst Henry Photography (cc)