‘Kleinere webshops focussen op prijsbeleid’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Kleine en middelgrote webshops in Nederland krijgen steeds meer oog voor prijs als marketingmiddel. “Niet per se de laagste prijs, wel de prijs die voor hen het best is”, aldus Burç Tanir van technologiebedrijf Prisync.

Het bedrijf uit Istanbul ziet de laatste maanden vooral veel tractie uit Nederland voor zijn diensten. Tanir en zijn drie compagnons leveren een systeem waarmee een webwinkel exact in de gaten kan houden wanneer en hoe directe concurrenten hun prijzen aanpassen.

“Onze klanten, tweehonderd webwinkels uit zo’n twintig landen, zoeken niet per se de laagste prijs. Soms zien ze aan de hand van de informatie die we leveren dat ze hun prijzen kunnen verhogen en dan nog steeds goedkoop zijn. We kijken behalve naar prijzen ook naar de beschikbaarheid van producten bij concurrenten. Zodra bij hen de voorraad leeg dreigt te raken, kunnen onze klanten daarop reageren met een prijsverhoging.”

Grote webwinkels, de shops die voor miljoenen of tientallen miljoenen euro’s omzetten, zetten dit soort systemen al langer in. Blokker-bedrijven, Media Markt en Coolblue zijn enkelen daarvan. Met een systeem als dat van ADPS houden ze niet enkel hun eigen prijzen en die van concurrenten in de gaten, maar ook de eigen winstmarges.

Tanir: “Prisync ontwikkelen we richting een dynamic pricing engine en doen dat voor de onderkant van de markt. Betaalbaar. Daarbij zullen we ook gaan kijken naar zaken als kosten, winstmarges en inkoopprijs.”

Bruna is een van de klanten van het bedrijf dat voet aan de grond wil krijgen in Nederland. “We hebben een integratie met Shopify en bouwen koppelingen voor Lightspeed en Magento.”

