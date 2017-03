KLM past design thinking toe met TU Delft

KLM gaat samen met TU Delft de komende vijf jaar design thinking toepassen om nieuwe producten te bedenken en bestaande processen te optimaliseren. Zo kijken studenten van de TU Delft naar een betere boardingprocedure en virtual reality aan boord.

De faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en KLM werken al langere tijd samen, onder andere aan een betere klantbeleving van KLM-passagiers. De TU Delft biedt en ontwikkelt kennis op het gebied van strategisch design. Tegelijk biedt KLM de optimale testomgeving in haar dagelijkse operatie.

Een van de dingen die tot nu toe uit de samenwerking zijn voortgekomen, is het polsbandje met persoonsgegevens van unaccompanied minors (UM’s). “Dit is bedacht door TU Delft, getest bij KLM en sinds kort ingevoerd,” aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. “Ook wordt momenteel door TU Delft en KLM het gebruik van virtual-realitybrillen aan boord getest. Daarnaast zullen we experimenten gaan doen met nieuwe manieren van instappen in vliegtuigen, om lange rijen te voorkomen en het boarden te versnellen, zodat vliegtuigen minder lang aan de grond hoeven blijven staan.”

KLM X

Om de samenwerking tussen de TU Delft en KLM voor een langere periode formeel te bekrachtigen, is het samenwerkingsverband Design Doing opgezet. Twee aan de TU Delft verbonden promovendi gaan samen met studenten aan het werk om Design-beginselen toe te passen in de dagelijkse operatie van KLM.

Binnen de samenwerking wordt gebruik gemaakt van de ‘KLM X’ aanpak waarbij nieuwe producten of processen in een live situatie worden getest en geoptimaliseerd, dus met echte passagiers op een echte luchthaven en in echte vliegtuigen en niet in een laboratoriumsetting. Hierdoor kunnen vernieuwingen en veranderingen sneller worden in- of doorgevoerd. KLM X omvat op dit moment X-gates en X-flights en wordt in 2017 fors uitgebreid.