Koers Snap nu al 24 dollar

Redactie Emerce Nieuws -

Het aandeel Snap noteert nu al 24 dollar, 41 procent boven de introductiekoers van 17 dollar. Het internetbedrijf maakte zojuist zijn debuut op de New York Stock Exchange. Daar wil het 3,4 miljard dollar ophalen.

De sterke start van een internetaandeel is niet ongebruikelijk, maar de vraag is of deze grootste technologiebeursgang sinds 2014 ook op langere termijn stand weet te houden.

Facebook was bij de beursgang al een winstmachine met 1 miljard dollar nettowinst. LinkedIn boekte de negen maanden voor de beursgang een nettowinst van 10 miljoen euro. Snap is van een totaal andere orde, zo waarschuwde de Nederlandse beleggersvereniging een maand geleden. Het bedrijf leed in 2015 netto ruim 300 miljoen dollar verlies. Vorig jaar liep dat op tot ruim een half miljard dollar.