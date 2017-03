Koers Snap zakt volledig in elkaar

Redactie Emerce Nieuws -

De koers van het aandeel Snap is dinsdag verder in elkaar gezakt. Beleggers verkopen hun stukken omdat ze vrezen dat de koers verder zal dalen. Gisteren verloor het aandeel 12 procent van zijn waarde.

Na een sterke start zijn beleggers toch behoorlijk nerveus geworden over Snap. Het bedrijf heeft enorme aanloopverliezen en kan ook geen garanties geven dat er in de toekomst wel winst wordt behaald.

Dinsdag eindigde de koers op 20,76 dollar, nog altijd ruim boven de introductiekoers van 17 miljard, maar ruim onder de openingskoers van afgelopen donderdag van 24 dollar.

Of het einde van de daling daarmee in zicht is is nog maar zeer de vraag. Sommige analisten vinden het aandeel hooguit 10 dollar waard.