KPMG: Fors minder kapitaal naar fintech bedrijven

Redactie Emerce Nieuws -

De wereldwijde investeringen in fintech, technologische innovatie in de financiële sector, zijn vorig jaar fors gedaald vergeleken met 2015. In 2016 werd voor een bedrag van 24,7 miljard dollar gestoken in bedrijven die actief zijn met technologische innovatie in de financiële sector. In 2015 was dit nog 46,7 miljard. Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek van KPMG naar de investeringen die wereldwijd gedaan worden in fintech.

De meest opvallende deals waren de overnames van OptionsHouse door E*Trade Financial voor een bedrag van 725 miljoen dollar en TransFirst door Total Systems Services voor een bedrag van 2,35 miljard.

In Europa namen de totale investeringen in fintech vorig jaar fors af, van 10,9 miljard dollar in 2015 tot 2,2 miljard in 2016. De gemiddelde investering in Europese fintech bedrijven neemt echter langzaam toe. Zo werd vorig jaar gemiddeld 2,7 miljoen in een Europees ‘early stage’ bedrijf geïnvesteerd. In 2015 was dit nog 2 miljoen.

Vergeleken met 2015 namen de investeringen door durfkapitalisten, zoals door ‘angels’, private equity partijen, mutual funds en hedge funds, vorig jaar licht toe. In 2016 werd voor een bedrag van 13,6 miljard geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn met technologische innovatie in de financiële sector. In 2015 was dit 12,7 miljard. Het aantal transacties daalde echter, van 941 deals in 2015 tot 839 in 2016. De grootste durfinvestering was die in het Chinese Ant Financial voor een bedrag van 4,5 miljard. Ook bedrijven blijven actief op de markt met hun investeringsfondsen. Vorig jaar waren zij betrokken bij 145 transacties, deals die een gezamenlijke waarde hadden van 8,5 miljard.

Vorig jaar namen de wereldwijde investeringen in bedrijven die zich met bitcoin en de blockchaintechnologie bezighouden aanzienlijk toe, van 441 miljoen in 2015 tot 544 miljoen in 2016. Het aantal transacties liep echter fors terug, van 191 deals in 2015 tot 132 in 2016.

Gezien de komst van de Payment Service Directive 2 in Europa en het feit dat veel overheden zich gecommitteerd hebben aan een open banking systeem, zullen de schijnwerpers volgens steeds meer op fintech gericht zijn om open banking- en API-platformen te ontwikkelen. Dat betekent dat investeerders meer zullen gaan investeren in allerlei aanvullende technologieën, zoals data & analytics.