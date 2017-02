Lex Boon nieuwe directeur Automotive Campus Helmond

Redactie Emerce Nieuws -

Lex Boon (53) wordt per 1 april directeur van de Automotive Campus in Helmond. Hij moet het aantal bedrijven en banen op de campus verdubbelen.

Ook versterken van het ecosysteem waarin bedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden intensief met elkaar samenwerken is een belangrijke taak van de nieuwe directeur.

De Automotive Campus in Helmond is het focuspunt binnen het regionale en Nederlandse automotive cluster. De Campus biedt ruimte aan bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, private en publieke onderzoeks- en testcentra op het gebied van automotive technologie en slimme mobiliteit.

Op de Automotive Campus werken 550 mensen voor 40 (kleine) bedrijven en 225 studenten volgen er opleidingen.

Boon komt over van TUV Nord Group, waar hij zowel in binnen- en buitenland verschillende functies bekleedde. Zijn meest recent functie was die van interim-directeur. Eerder werkte hij onder meer in de Verenigde Staten en bij Philips in Nederland.