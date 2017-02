LOEY wordt actief in publiek debat

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De organisatie achter de LOEY Awards lanceert Vision, een initiatief dat een stem geeft aan de visies van Nederlands grootste online ondernemers.

“Er verschijnen jaarlijks tal van rapporten van adviesbureaus, maar wij vinden het belangrijk dat de ondernemers uit het veld van zich laten horen. Daartoe lanceerden we Vision”, licht Heleen Dura-Van Oord (foto) aan deze uitgave toe.

Een à twee keer per jaar laat een groep ondernemers horen hoe ze naar de markt en de toekomst kijken. Wat er mankeert, wat er nodig is. Niet geheel onbelangrijk, omdat de Nederlandse interneteconomie meer dan honderd miljard euro groot is, maar amper van zich laat horen naar publiek en politiek. Andere sectoren zijn vocaler.

Eerder deze week spraken Bas Beerens (WeTransfer), Joelle Frijters (Improve Digital), Jitse Groen (Thuisbezorgd), Marijn Pijnenborg (Funda) en Steven Schuurman (Elastic) met De Telegraaf. In de krant uitten ze hun zorgen over het beperkte aanbod van goed personeel. Een klacht die al jaren te horen is, maar met onvoldoende resultaat wordt geadresseerd.

Deze kreet is bedoeld voor Den Haag. Dat die precies nu, een paar weken voor de parlementsverkiezingen, klinkt is volgens Dura-Van Oord puur toeval.